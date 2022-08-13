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В Руминии вызывают Орбана из-за его дискриминационных высказываний

Киев • УНН

 • 264691 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывают в Национальный совет Румынии по борьбе с дискриминацией из-за заявлений о "смешанных расах". Об этом сообщает УНН со ссылкой на румынское издание HotNews.

В Руминии вызывают Орбана из-за его дискриминационных высказываний

Детали

Глава CNCD Ашталош Чаба заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет вызван в Национальный совет по борьбе с дискриминацией (CNCD). Этот шаг состоялся после официального уведомления депутата PNL Александра Мурара о выступлении Орбана в городе Беилле-Тушнад в Румынии в июле этого года.

По убеждению Мурара, высказывание Орбана о недопустимости "смешения рас" является прямым призывом к "социальному эксперименту — евгеники". Политик подчеркнул, что это учение "стало основой эксклюзивов, преследований и преступлений XX века".

Цитата

"Призывы к "расовой чистоте" неприемлемы в европейской и толерантной Румынии. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана происходят из расовых идеологий, которые привели к миллионам смертей в XX веке", — подчеркнул депутат.

Добавим

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила расистское заявление премьер-министра Венгрии. Она подчеркнула, что дискриминация по расовому признаку противоречит ценностям ЕС.

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