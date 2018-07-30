У РПЛ готуються до виборів без мажоритарки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Радикальна партія України готується до парламентських і до президентських виборів. Планують підтримати нове виборче законодавство, чим відмовитися від мажоритарних округів. Із деталями передвиборчих гонок радикали планують визначитися під час осіннього з'їзду партії. Про це у коментарі УНН розповів депутат, член РПЛ Ігор Мосійчук.
“Партія і фракція готується до виборів на другий день після завершення виборів попередніх. Якщо вам хтось каже інше — то це все неправда. Звичайно, що ми братимемо участь як у президентській виборчій кампанії, так і в парламентській.
У парламентській виборчій кампанії ми підтримуємо зміни до виборчого законодавства, які покликані прибрати корупційну мажоритарку”, — зазначив він.
Мосійчук зауважив, що найближчий з’їзд радикалів відбудеться восени.
“На ньому і буде окреслено, як та в якому форматі і за якими напрямками будемо іти на вибори”, — додав він.
Нагадаємо, за оцінками політологів, член РПЛ Сергій Рибалка розхитує репутацію всіє партії.
А за прогнозами Станчевського, Олег Ляшко навіть може прийняти рішення про виключення Рибалки із фракції.
Як нещодавно повідомили ЗМІ, Рибалка здає в оренду офіс власній партії за 1,7 млн грн.