В РПЛ готовятся к выборам без мажоритарки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Радикальная партия Украины готовится к парламентским и к президентским выборам. Планируется поддержать новое избирательное законодательство, чем отказаться от мажоритарных округов. С деталями предвыборных гонок радикалы планируют определиться во время осеннего съезда партии. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат, член РПЛ Игорь Мосийчук.
"Партия и фракция готовится к выборам на второй день после завершения выборов предыдущих. Если вам кто-то говорит другое - это все неправда. Конечно, мы будем участвовать как в президентской избирательной кампании, так и в парламентской.
В парламентской избирательной кампании мы поддерживаем изменения в избирательное законодательство, которые призваны убрать коррупционную мажоритарку", - отметил он.
Мосийчук отметил, что ближайший съезд радикалов состоится осенью.
"На нем и будет очерчено, как и в каком формате и по каким направлениям будем идти на выборы", - добавил он.
Напомним, по оценкам политологов, член РПЛ Сергей Рыбалка расшатывает репутацию всей партии.
А по прогнозам Станчевського, Олег Ляшко даже может принять решение об исключении Рыбалки из фракции.
Как недавно сообщили СМИ, Рыбалка сдает в аренду офис собственной партии за 1,7 млн грн.