У розвідці заявили, що росіяни відмовляються підписувати контракти з міноборони рф

Деталі

«Якщо перші місяці той же самий БАРС – «бойовий армійський склад цієї країни», як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів – то зараз ми знаємо вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, (відмовляються – ред.) підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють – вони одразу будуть направлені до нас, на нашу територію, для ведення бойових дій», – пояснив він.

На питання, де в росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, Скібіцький зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

«Просто люди не хочуть продовжувати контракт і його розривають. Тому що юридично війни немає, є спеціальна операція, яка дозволяє по поверненню в свій підрозділ не продовжувати контракт. І тут юристи, як то кажуть, їм навпаки підказують, як це правильно зробити. Тому що, якщо б була війна, це була б зовсім інша відповідальність за невиконання наказу», – порівняв представник ГУР.

За даними розвідки, у селищі Новоозерне на території окупованого Криму російська окупаційні влада розгорнула новий мобілізаційний центр.

Влада росії заперечує плани мобілізації у звязку з війною, однак у багатьох регіонах активно вербують добровольців для відправки в Україну.