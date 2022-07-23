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В разведке заявили, что россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф

В разведке заявили, что россияне отказываются подписывать контракты с минобороны рф

Киев • УНН

 • 159776 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Граждане россии отказываются подписывать контракты с министерством обороны россии. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Скибицкий, передает УНН.

Детали

«Если первые месяцы тот же БАРС – «боевой армейский состав этой страны», как они называют, достаточно активно привлекался и мы знаем, как шли и идут формирования этих батальонов – то сейчас мы знаем уже есть признаки того, что граждане россии отказываются подписывать контракты. Находящиеся в БАРСе (отказываются – ред.) подписывать контракты на прохождение службы, потому что они понимают – они сразу будут направлены к нам, на нашу территорию, для ведения боевых действий», – объяснил он.

На вопрос, где в россии больше всего отказываются от подписания контрактов, Скибицкий отметил, что это, прежде всего, зависит от того, в каких подразделениях наибольшие потери.

«Просто люди не хотят продлевать контракт и его расторгают. Потому что юридически войны нет, есть специальная операция, позволяющая по возвращению в свое подразделение не продлевать контракт. И здесь юристы, как говорится, им наоборот подсказывают, как это правильно сделать. Потому что, если бы была война, это была бы совсем другая ответственность за неисполнение приказа», – сравнил представитель ГУР.

По данным разведки, в поселке Новоозерное на территории оккупированного Крыма российские оккупационные власти развернули новый мобилизационный центр.

Власти россии отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.

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