У розпал коронавірусу "Енергоатом" залишається без керівництва

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В.о. Президента НАЕК "Енергоатом" Павло Павлишин вирішив не чекати кризи в галузі та терміново залишає займану посаду в складний для економіки період, повідомляє УНН.

Минулого тижня, як стало відомо УНН від поінформованого джерела, Павлишин написав заяву за власним бажанням, яку Кабмін планує розглянути на найближчому засіданні (орієнтовно в середу 25 березня).

Павло Павлишин народився в Росії, з 2012 року очолював Рівненську АЕС. За розпорядженням Кабінету Міністрів від 04.12.2019 № 1195 став в.о. президента "Енергоатому". У лютому він скаржився, що зіткнувся з проблемами оплати поставок ядерного палива та недостатнього фінансування інвестпрограми за статтею "Капітальне будівництво". У зв'язку з цим, за його словами, вже в березні очікувався можливий брак коштів на виплату заробітної плати та сплату податків.

Атомні електростанції виробляють близько 55% всього обсягу електрики в країні. Вироблена на АЕС електроенергія є найдешевшою і стабільною. При цьому сума заборгованості атомникам досягла в останнім часом майже 3 млрд грн. Експерти кажуть, що залишати атомну енергетику як стратегічно життєво важливу сферу національної безпеки країни без керівництва навіть на короткий час неприпустимо. Тому питання призначення наступника Повлишина повинно бути вирішене терміново, найближчим часом.

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