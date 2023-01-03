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“У Ростові-на-Дону та області лунають вибухи Імовірно, у місті та околицях працює ППО”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Пізно ввечері 2 січня у російському Курську пролунав гучний вибух. Як зазначають місцеві пабліки та Telegram-канали, вибух чули у районі Залізничного округу.

У тимчасово окупованому Криму в Джанкої пролунали вибухи. Там відпрацювало ППО.