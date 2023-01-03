В Ростове-на-Дону и области раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В России в очередной раз за неделю раздается хлопок. На этот раз сообщают в Ростове-на-Дону и области. Об этом информирует УНН со ссылкой на российскую службу Радио Свобода.
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“В Ростове-на-Дону и области раздаются взрывы Вероятно, в городе и окрестностях работает ПВО”, — говорится в сообщении.
Напомним,
Поздно вечером 2 января в российском Курске прогремел громкий взрыв. Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.
Во временно оккупированном Крыму в Джанкое прозвучали взрывы. Там отработало ПВО.