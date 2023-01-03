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“В Ростове-на-Дону и области раздаются взрывы Вероятно, в городе и окрестностях работает ПВО”, — говорится в сообщении.

Напомним,

Поздно вечером 2 января в российском Курске прогремел громкий взрыв. Как отмечают местные паблики и Telegram-каналы, взрыв слышали в районе Железнодорожного округа.

Во временно оккупированном Крыму в Джанкое прозвучали взрывы. Там отработало ПВО.