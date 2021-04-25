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У Роскосмосі до 2035 року хочуть розгорнути російську національну станцію на орбіті

У Роскосмосі до 2035 року хочуть розгорнути російську національну станцію на орбіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Виконавчий директор Роскосмоса з перспективних програм і науці Олександр Блошенко розповів про терміни розміщення російської національної станції на орбіті. Про це повідомляє сайт держкорпорації, передає УНН.

Деталі

За його словами, повністю розгорнути на орбіті цю станцію планується в два етапи до 2035 року.

Перший заступник гендиректора Ракетно-космічної корпорації “Енергія” імені С.П. Корольова (входить до складу Роскосмосу) і керівник польоту російського сегменту Міжнародної космічної станції (МКС) Володимир Соловйов повідомив, що нову станцію зберуть в два етапи.

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Він уточнив, що другий етап буде з 2030 по 2035 роки.

Додамо

Росія має намір вийти з проекту Міжнародної космічної станції (МКС) з 2025 року та приступити до створення національної станції. Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив про початок будівництва першого базового модуля для нової російської орбітальної станції.

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