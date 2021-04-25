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В Роскосмосе к 2035 году хотят развернуть российскую национальную станцию на орбите

В Роскосмосе к 2035 году хотят развернуть российскую национальную станцию на орбите

Киев  •  УНН

 • 13793 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о сроках размещения российской национальной станции на орбите. Об этом сообщает сайт госкорпорации, передает УНН.

Детали

По его словам, полностью развернуть на орбите эту станцию планируется в два этапа до 2035 года.

Первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит в состав Роскосмоса) и руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев сообщил, что новую станцию соберут в два этапа.

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Он уточнил, что второй этап будет с 2030 по 2035 годы.

Добавим

Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и приступить к созданию национальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства первого базового модуля для новой российской орбитальной станции.

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