У російському Петербурзі залишилося менше 1% вільних ліжок для хворих COVID-19

Згідно з даними міської координаційної ради з протидії вірусу, в неділю 20 грудня в коронавірусних стаціонарах Петербурга зайнято 10 504 ліжка, а вільними залишаються 27 (тобто 0,25% від загальної кількості).

На початку тижня повідомлялося, що в місті доступні менш 500 вільних ліжок для лікування хворих ковідом.

В адміністрації міста ЗМІ пояснили завантаженість скороченням кількості виписок у вихідні і заявили, що резерв ліжок знову з’явиться в понеділок.

“У вихідні виписка не така, як в будні. Максимальна кількість одужалих відбувається в понеділок. За фактом ситуація з ліжками така, але це не означає, що нових пацієнтів нікуди класти. За рахунок великої виписки, а кожен день ми виписуємо досить багато пацієнтів, резерв є”, — сказали там.

Згідно з офіційними даними федерального штабу, в Петербурзі виявлено в цілому 200 тисяч випадків COVID-19. Щодня в місті реєструють в середньому 3,7 тисячі нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Всього в Петербурзі від ковіду померли 6840 осіб, понад 117 тисяч осіб одужали.

Відзначимо, що в РФ 2 848 377 випадків захворювання, 50 858 осіб загинули. Додамо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.