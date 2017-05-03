У російському дитячому таборі отруїлися 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Удмуртії на інтелектуальному турнірі "Що? Де Коли?", який проходив на території бази дитячого табору отруїлось 90 осіб, більшість з яких діти 14-16 років. Про це повідомляє РІА Новости, передає УНН.
Як зазначає видання, 2 травня, у дитячому таборі "Дружба" в Удмуртії, де проходив чемпіонат Росії з інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" серед школярів, частина учасників відчули себе погано. Вони скаржилися на нудоту, блювоту, діарею і високу температуру. Коли з'ясувалося, що проблема має масовий характер, організатори заходу вирішили викликати бригади швидкої допомоги.
"На даний момент за медичною допомогою звернулися 90 учасників чемпіонату, більшість з яких діти 14-16 років. 83 людини, включаючи 11 дорослих, госпіталізовані в республіканську клінічну інфекційну лікарню, де їм надається необхідна медична допомога", - повідомили у прес-службі голови регіону.
Наголошується, що медики виявили у потерпілих ротавірусну інфекція. За фактом масового захворювання дітей слідчі порушили кримінальну справу.
Нагадаємо, 27 квітня, більше 300 дітей отруїлися у французькому місті Руан після обіду в шкільній їдальні.