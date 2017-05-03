В российском детском лагере отравились 90 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Удмуртии на интеллектуальном турнире "Что? Где Когда?", Который проходил на территории базы детского лагеря отравились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
Как отмечает издание, 2 мая, в детском лагере "Дружба" в Удмуртии, где проходил чемпионат России по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" среди школьников, часть участников почувствовали себя плохо. Они жаловались на тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. Когда выяснилось, что проблема носит массовый характер, организаторы мероприятия решили вызвать бригады скорой помощи.
"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 участников чемпионата, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что медики обнаружили у пострадавших ротавирусную инфекцию. По факту массового заболевания детей следователи возбудили уголовное дело.
Напомним, 27 апреля, более 300 детей отравились во французском городе Руан после обеда в школьной столовой.