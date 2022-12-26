У російській "Транснєфті" заявили, що Україна з 1 січня підвищить тарифи на транспортування нафти на 18,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Україна з 1 січня 2023 року підвищує тарифи на транспортування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" через свою територію на 18,3%. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на дані російської компанії "Транснєфть", передає УНН.
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З 1 січня 2023 року тариф на прокачування українською ділянкою трубопроводу у напрямку Словаччини та Угорщини буде підвищено на 2,1 євро – до 13,6 євро за тонну. Таким чином тариф на транзит нафти через територію України зросте на 18,3%.
Додамо
У листопаді Bloomberg із посиланням на лист "Укртранснафти" повідомляв, що українська компанія з 1 січня 2023 року збирається підняти тариф на транспортування нафти ділянкою нафтопроводу "Дружба" на території країни. Причиною таких дій називається підвищення витрат через пошкодження енергетичної інфраструктури.
Офіційний представник "Транснєфті" ігор дьомін тоді повідомляв росЗМІ, що компанія отримала лист "Укртранснафти" про підвищення тарифів у 2023 році, готувала звернення до урядових структур.
Попереднє підвищення тарифу на транспортування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" через територію України відбулося 1 квітня 2022 року. Тоді Україна підняла тариф на третину – до 11,5 євро за тонну.