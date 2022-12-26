В российской "Транснефти" заявили, что Украина с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти на 18,3%

Детали

С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%.

Добавим

В ноябре Bloomberg со ссылкой на письмо "Укртранснафты" сообщал, что украинская компания с 1 января 2023 года собирается поднять тариф на транспортировку нефти по участку нефтепровода "Дружба" на территории страны. Причиной таких действий называется повышение затрат из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Официальный представитель "Транснефти" игорь демин тогда сообщал росСМИ, что компания получила письмо "Укртранснафты" о повышении тарифов в 2023 году, готовила обращение к правительственным структурам.

Предварительное повышение тарифа на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины произошло 1 апреля 2022 года. Тогда Украина подняла тариф на треть – до 11,5 евро за тонну.