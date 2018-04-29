У російській Пермі випав сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У російському місті Пермь сьогодні ранком випав сніг. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу футбольного клубу "Амкар".
Прес-служба "Амкара" опублікувала в твіттері фотографію зі стадіону "Зірка", на якому сьогодні, 29 квітня, пермяки в матчі 28-го туру російської Прем'єр-Ліги гратимуть зі "Спартаком".
На фотографії, яка була зроблена вранці, видно, що штучне поле стадіону перебувало під шаром снігу.
Як повідомляв УНН, У Грузії на гірськолижному курорті Годердзі в високогірній Аджарії випав сніг з червонуватим відтінком.