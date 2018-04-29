В российской Перми выпал снег

Пресс-служба "Амкара" опубликовала в твиттере фотографию со стадиона "Звезда", на котором сегодня, 29 апреля, пермяки в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги будут играть со "Спартаком".



На фотографии, которая была сделана утром, видно, что искусственное поле стадиона находилось под слоем снега.



Как сообщал УНН, в Грузии на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал снег с красноватым оттенком.