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У російській Астрахані сталося масове отруєння хлором у басейні: щонайменше 30 постраждалих, більшість діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кількість госпіталізованих після отруєння хлором в басейні в Астрахані збільшилася до 30 осіб, серед них — 21 дитина. Про це повідомила пресслужба ГУ МНС по Астраханській області в понеділок, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС і місцеві видання “Пункт А” і “Астрахань.Ру”.

“Станом на 13:00 (11:00 за київським часом) в медустанови міста Астрахані госпіталізовано 30 осіб, 21 дитина — в ОДКБ, дев’ять дорослих — в МКЛ № 3”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я регіону повідомляли про 26 постраждалих. Попередній діагноз — гостре отруєння хлором. Зазначалося, що всі постраждалі перебувають у свідомості. Стан 13 дітей оцінювався як середнього ступеня тяжкості, шестеро дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я області, знаходяться в реанімації на кисневій підтримці в стабільно важкому стані. Як повідомили ТАСС в пресслужбі обласної адміністрації, батькам дітей дозволили їх відвідати.

У пресслужбі адміністрації регіону ТАСС також додали, що басейн “Динамо”, де стався інцидент, залишиться закритим щонайменше до кінця року.

“Губернатор (області) доручив правоохоронним органам розібратися в ситуації, сам басейн буде закритий мінімум до кінця року. Там будуть провітрювати приміщення, проводити вимивання приміщень і чаші”, — сказала співрозмовниця агентства.

“За попередньою інформацією слідчого комітету, працівники комплексу порушили технологію очищення басейну, в результаті чого сталося викидання шкідливих речовин в воду (в повітря), що спричинило погіршення стану здоров’я астраханців”, — повідомили журналісти “Астрахань.Ру”.

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