У російських космонавтів на МКС проблеми з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. на російському сегменті МКС виникли проблеми з якістю гарячої води, була виявлена домішка жовтого кольору невідомого походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Російські космонавти тимчасово користувалися водою з американського сегмента.
На даний момент встановлено, що жовта домішка в воді - це накип. Він не є небезпечним для здоров'я і проблему легко буде усунути.
Як повідомляв УНН, космічний вантажний корабель Dragon успішно пристикувався в середу до Міжнародної космічної станції (МКС).