У российских космонавтов на МКС проблемы с водой

Российские космонавты временно пользовались водой из американского сегмента.

На данный момент установлено, что желтая примесь в воде – это накипь. Он не опасен для здоровья и проблему легко будет устранить.

Как сообщал УНН, космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС).