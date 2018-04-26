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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У российских космонавтов на МКС проблемы с водой

Киев • УНН

 • 15558 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. на российском сегменте МКС возникли проблемы с качеством горячей воды, была обнаружена примесь желтого цвета неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

У российских космонавтов на МКС проблемы с водой

Российские космонавты временно пользовались водой из американского сегмента.

На данный момент установлено, что желтая примесь в воде – это накипь. Он не опасен для здоровья и проблему легко будет устранить.

Как сообщал УНН, космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС).

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