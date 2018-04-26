У российских космонавтов на МКС проблемы с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. на российском сегменте МКС возникли проблемы с качеством горячей воды, была обнаружена примесь желтого цвета неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Российские космонавты временно пользовались водой из американского сегмента.
На данный момент установлено, что желтая примесь в воде – это накипь. Он не опасен для здоровья и проблему легко будет устранить.
Как сообщал УНН, космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС).