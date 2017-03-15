У російських банках, яких торкнуться санкції НБУ, зосереджено 36 млрд грн зобов’язань перед клієнтами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У п’яти російських банках, щодо яких буде запроваджено санкції Національного банку, зосереджено 36 млрд грн для фізичних та юридичних осіб та 150 млрд кредитного портфеля. Про це на брифінгу заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
“Сбєрбанк”, “Промінвестбанк”, "ВТБ""ВіЕс Банк“, “БМ банк”. На сьогодні, у цих банках зосереджено 36 млрд грн зобов’язань перед юридичними та фізичними особами. З них 21 млрд грн — це зобов’язання перед фізичними особами і 15 млрд грн — це зобов’язання перед юридичними особами“, — сказала К.Рожкова.
Разом з тим вона додала, що “на противагу цим зобов’язанням у вказаних банках зосереджено майже 150 млрд грн кредитного портфеля”.
“Тобто обслуговування і погашення кредитного портфеля забезпечить виконання цими банками зобов’язань перед клієнтами”, — сказала К.Рожкова.
Заступник глави НБУ також уточнила, що “ми маємо 150 млрд грн кредитного портфеля проти 36 млрд грн зобов’язань перед юридичними та фізичними особами. Тобто активи цих банків повністю покривають їх зобов’язання. Тобто про втрати ми зараз не говоримо”.
Раніше у Нацбанку розповіли, на кого не вплинуть санкції щодо російських банків.