В банках, которые коснутся санкций НБУ, сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед клиентами

"Сбербанк", "Проминвестбанк", "ВТБ" "Виесте Банк", "БМ Банк". В настоящее время, в этих банках сосредоточено 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. Из них 21 млрд грн - это обязательства перед физическими лицами и 15 млрд грн - это обязательства перед юридическими лицами", - сказала К.Рожкова.

Вместе с тем она добавила, что "в противовес этим обязательствам в указанных банках сосредоточено почти 150 млрд грн кредитного портфеля".

"То есть обслуживание и погашение кредитного портфеля обеспечит выполнение этими банками обязательств перед клиентами", - сказала К.Рожкова.

Заместитель главы НБУ также уточнила, что "мы имеем 150 млрд грн кредитного портфеля против 36 млрд грн обязательств перед юридическими и физическими лицами. То есть активы этих банков полностью покрывают их обязательства. То есть о потерях мы сейчас не говорим".

Ранее в Нацбанке рассказали, на кого не повлияют санкции в отношении российских банков.