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У Росії знову розповіли про "стабільний стан" Сенцова

Київ • УНН

 • 8889 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Уповноважений у справах людини в РФ Тетяна Москалькова вчергове заявила, що український політв’язень Олег Сенцов, який голодує в російській в’язниці вже 88-й день, перебуває в стабільному стані, і пообіцяла організувати візит до нього місцевого омбудсмена. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

У Росії знову розповіли про "стабільний стан" Сенцова

“Тільки-но мені передзвонила Тетяна Москалькова, яка знову розповіла про стабільний стан Олега і про те, що він сам відмовився від свого переведення до міської лікарні в Лабитнангі. І цитую — „в нас вільна країна, людина сама приймає рішення, в якій лікарні їй перебувати“”, — розповіла Л.Денісова.

Український омбудсмен наполягла, щоб Уповноважений з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак відвідав Сенцова, сфотографував його і зняв відео своєї розмови з ним, аби можна було переконатися, що його стан дійсно стабільний.

"Зараз вона займеться організацією цього візиту", - повідомила Уповноважений ВР з прав людини.

Як повідомляв УНН, 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".

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