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В России снова рассказали о "стабильном состоянии" Сенцова

Киев • УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Уполномоченный по делам человека в РФ Татьяна Москалькова в очередной раз заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме уже 88-й день, находится в стабильном состоянии, и пообещала организовать визит к нему местного омбудсмена. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

В России снова рассказали о "стабильном состоянии" Сенцова

“Только что мне перезвонила Татьяна Москалькова, которая снова рассказала о стабильном состоянии Олега и о том, что он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги. И цитирую — „у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ей находиться“”, — рассказала Л.Денисова.

Украинский омбудсмен настояла, чтобы Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Сенцова, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы можно было убедиться, что его состояние действительно стабильное.

“Сейчас она займется организацией этого визита”, — сообщила Уполномоченный по правам человека.

Как сообщал УНН 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.

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