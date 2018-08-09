В России снова рассказали о "стабильном состоянии" Сенцова

“Только что мне перезвонила Татьяна Москалькова, которая снова рассказала о стабильном состоянии Олега и о том, что он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги. И цитирую — „у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ей находиться“”, — рассказала Л.Денисова.

Украинский омбудсмен настояла, чтобы Уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Сенцова, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним, чтобы можно было убедиться, что его состояние действительно стабильное.

“Сейчас она займется организацией этого визита”, — сообщила Уполномоченный по правам человека.

Как сообщал УНН 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и “конец близок”.