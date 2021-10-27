У Росії знову хочуть оштрафувати Google через не видалення контенту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Роскомнагляд” склав щодо Google адміністративний протокол за повторне видалення забороненої інформації (частина 5 статті 13.41 КоАП РФ). Про це повідомляється на сайті відомства, пише УНН.
Деталі
За версією Роскомнагляду, YouTube, що належить Google, систематично не виконує вимог щодо видалення забороненого контенту. Наразі на сайті є понад 2,4 тисячі “небезпечних для громадян Росії протиправних матеріалів”.
Найближчим часом матеріали будуть передані до суду. У Роскомнадзорі нагадали, що оскільки порушення вчинено повторно, штраф може становити від 5% до 10% річного обороту компанії в Росії.
Нагадаємо
У Таганському районному суді Москви американську корпорацію Google оштрафували на 6,5 млн рублів за відмову видаляти заборонену інформацію.