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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Росії знову хочуть оштрафувати Google через не видалення контенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. “Роскомнагляд” склав щодо Google адміністративний протокол за повторне видалення забороненої інформації (частина 5 статті 13.41 КоАП РФ). Про це повідомляється на сайті відомства, пише УНН.

У Росії знову хочуть оштрафувати Google через не видалення контенту

Деталі

За версією Роскомнагляду, YouTube, що належить Google, систематично не виконує вимог щодо видалення забороненого контенту. Наразі на сайті є понад 2,4 тисячі “небезпечних для громадян Росії протиправних матеріалів”.

Найближчим часом матеріали будуть передані до суду. У Роскомнадзорі нагадали, що оскільки порушення вчинено повторно, штраф може становити від 5% до 10% річного обороту компанії в Росії.

Нагадаємо

У Таганському районному суді Москви американську корпорацію Google оштрафували на 6,5 млн рублів за відмову видаляти заборонену інформацію.

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