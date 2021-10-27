У Росії знову хочуть оштрафувати Google через не видалення контенту

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За версією Роскомнагляду, YouTube, що належить Google, систематично не виконує вимог щодо видалення забороненого контенту. Наразі на сайті є понад 2,4 тисячі “небезпечних для громадян Росії протиправних матеріалів”.

Найближчим часом матеріали будуть передані до суду. У Роскомнадзорі нагадали, що оскільки порушення вчинено повторно, штраф може становити від 5% до 10% річного обороту компанії в Росії.

Нагадаємо

У Таганському районному суді Москви американську корпорацію Google оштрафували на 6,5 млн рублів за відмову видаляти заборонену інформацію.