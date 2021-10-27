В России снова хотят оштрафовать Google из-за не удаления контента

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По версии Роскомнадзора, принадлежащий Google YouTube систематически не выполняет требований по удалению запрещенного контента. Сейчас на сайте более 2,4 тысячи “опасных для граждан России противоправных материалов”.

В ближайшее время материалы будут переданы в суд. В Роскомнадзоре напомнили, что поскольку нарушение совершено повторно, штраф может составлять от 5% до 10% годового оборота компании в России.

Напомним

В Таганском районном суде Москвы американскую корпорацию Google оштрафовали на 6,5 млн. рублей за отказ удалять запрещенную информацию.