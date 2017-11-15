У Росії зник з радарів літак

"За попередніми даними, літак Let L-410 здійснив жорстку посадку в районі злітної смуги у населеного пункту Нелькан. На борту літака знаходилося 7 чоловік, включаючи екіпаж. Літак належав місцевій авіалініям", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, на місце НП виїхали рятувальники.