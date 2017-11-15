В России исчез с радаров самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае (Россия) в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает УНН.
"По предварительным данным, самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. На борту самолета находилось 7 человек, включая экипаж. Самолет принадлежал местным авиалиниям", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, на место ЧП выехали спасатели.