В России исчез с радаров самолет

"По предварительным данным, самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. На борту самолета находилось 7 человек, включая экипаж. Самолет принадлежал местным авиалиниям", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, на место ЧП выехали спасатели.