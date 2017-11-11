У Росії знайшли мертвим телеведучого
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російського телеведучого Бориса Ноткін виявили мертвим. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.
"Телеведучого Бориса Ноткіна знайшли сьогодні мертвим", - сказало джерело, не уточнивши обставин його смерті.
За однією з версій, телеведучий міг накласти на себе руки, повідомило інше джерело в правоохоронних органах.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. У прес-службі ГУМВС у Московській області підтвердили факт виявлення тіла чоловіка 1942 року народження, не уточнивши його імені.
Борис Ноткін - російський телеведучий, один з керівників телеканалу "ТВ Центр". Керівник і ведучий програми "Запрошує Борис Ноткін".
Як повідомляв УНН, 10 листопада помер російський сатирик Михайло Задорнов.