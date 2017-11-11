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У Росії знайшли мертвим телеведучого

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російського телеведучого Бориса Ноткін виявили мертвим. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

"Телеведучого Бориса Ноткіна знайшли сьогодні мертвим", - сказало джерело, не уточнивши обставин його смерті.

За однією з версій, телеведучий міг накласти на себе руки, повідомило інше джерело в правоохоронних органах.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. У прес-службі ГУМВС у Московській області підтвердили факт виявлення тіла чоловіка 1942 року народження, не уточнивши його імені.

Борис Ноткін - російський телеведучий, один з керівників телеканалу "ТВ Центр". Керівник і ведучий програми "Запрошує Борис Ноткін".

Як повідомляв УНН, 10 листопада помер російський сатирик Михайло Задорнов.

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