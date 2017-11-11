В России нашли мертвым телеведущего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российского телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.
"Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым", — сказал источник, не уточнив обстоятельств его смерти.
По одной из версий, телеведущий мог покончить с собой, сообщил другой источник в правоохранительных органах.
Официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.
Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала "ТВ Центр". Руководитель и ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин".
Как сообщал УНН, 10 ноября умер российский сатирик Михаил Задорнов.