В России нашли мертвым телеведущего

"Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым", — сказал источник, не уточнив обстоятельств его смерти.

По одной из версий, телеведущий мог покончить с собой, сообщил другой источник в правоохранительных органах.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

Борис Ноткин — российский телеведущий, один из руководителей телеканала "ТВ Центр". Руководитель и ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин".

Как сообщал УНН, 10 ноября умер российский сатирик Михаил Задорнов.