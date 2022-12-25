У росії згорів черговий торговий центр

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Вранці 25 грудня у станиці тбіліській сталася пожежа у торговому центрі. Інформація про спалах надійшла рятувальникам від очевидців о 08:15.

Майже сотня пожежників та три десятки одиниць техніки були залучені до гасіння вогню, проте, як повідомили ЗМІ пізніше, половина будівлі вигоріла повністю до того, як вдалося ліквідувати пожежу.

Жертв та постраждалих немає. Причиною займання називають замикання електропроводки.

Нагадаємо

9 грудня сталася масштабна пожежа у ТЦ "Мега Хімки" на Ленінградському шосе в Москві. За словами очевидців, було чути вибухи.