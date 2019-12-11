У Росії заявили про запобігання теракту від "прибічника "Правого сектора"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У ФСБ РФ повідомили про затримання "прихильника організації "Правий сектор", який нібито збирався влаштувати вибух біля адміністративної будівлі в Мурманську. Про це пише ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, передає УНН.
"Федеральною службою безпеки припинено діяльність прибічника екстремістської організації "Правий сектор", який готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою", - повідомили в ЦГЗ.
"10 грудень в Мурманську при вилученні зі схованки саморобного вибухового пристрою великої потужності затримали громадянина Росії, 1983 року народження", - заявили у ФСБ.
Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні глава ФСБ РФ заявив, що існує "загроза дестабілізації українськими радикалами ситуації в Криму".