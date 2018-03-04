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25 березня, 13:46 • 246229 перегляди

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25 березня, 11:37 • 136138 перегляди

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У Росії заявили про розробку нового колісного танку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Російській Федерації планують розробити новий колісний танк на платформі “Бумеранг”. Про це повідомив генеральний директор російської Військово-промислової компанії Олександр Красовицький, передає УНН з посиланням на повідомлення РИА Новости.

О.Красовицький розповів, як зазначає видання, що “це, у принципі, буде таке ноу-хау на цій же платформі ("Бумеранг" — ред.)”.

Як повідомляв УНН, поява американських ПТРК Javelin на позиціях ЗСУ на Донбасі стане стримуючим фактором для танків та САУ окупантів.

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