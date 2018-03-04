В России заявили о разработке нового колесного танка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Российской Федерации планируют разработать новый колесный танк на платформе "Бумеранг". Об этом сообщил генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий, передает УНН со ссылкой на сообщение РИА Новости.
А.Красовицкий рассказал, как отмечает издание, "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе ("Бумеранг"- ред.)".
Как сообщал УНН, появление американских ПТРК Javelin на позициях ВСУ на Донбассе станет сдерживающим фактором для танков и САУ оккупантов.