В России заявили о разработке нового колесного танка

А.Красовицкий рассказал, как отмечает издание, "это, в принципе, будет такое ноу-хау на этой же платформе ("Бумеранг"- ред.)".

Как сообщал УНН, появление американских ПТРК Javelin на позициях ВСУ на Донбассе станет сдерживающим фактором для танков и САУ оккупантов.