У Росії заявили про необхідність системних контактів між військовими РФ і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко заявив про необхідність системних контактів між військовими РФ та Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
За словами О.Грушка, “повинна бути встановлена вся механіка зв’язку по військовій лінії”.
“До кризи в нас регулярно збиралася Рада Росія — НАТО на рівні військових представників, працювала велика кількість робочих груп, йшли постійні обміни між військовими. Ми постійно вказуємо нашим колегам по Раді Росія — НАТО, що якщо вони серйозно зацікавлені в тому, аби ситуація не погіршувалася, щоб у нас були надійні інструменти для уникнення тих ризиків, які можуть виникати, то, звичайно, прямі зв’язки між військовими, системні контакти повинні бути в центрі цих зусиль”, — підкреслив російський дипломат.
За його словами, наразі діалог між Росією і НАТО відновився, проте для його розвитку альянс повинен утримуватися від ескалації напруження.
“Діалог відновився... цей перший крок був зроблений. Інша справа, що НАТО повинна сама прийняти рішення... про необхідність пошуку шляхів деескалації, запобігання небезпечним воєнним інцидентам, особливо в зонах військового зіткнення Росії і НАТО, там, де ми здійснюємо наші навчальні заходи, де з’являються натівці”, — сказав О.Грушко.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що альянс відкритий для покращення відносин із Росією.