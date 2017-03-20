В России заявили о необходимости системных контактов между военными РФ и НАТО

По его словам, "должна быть установлена ​​вся механика связи по военной линии".

"До кризиса у нас регулярно собирался Совет Россия - НАТО на уровне военных представителей, работало большое количество рабочих групп, шли постоянные обмены между военными. Мы постоянно указываем нашим коллегам по Совету Россия - НАТО, если они серьезно заинтересованы в том, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы у нас были надежные инструменты для избежания тех рисков, которые могут возникать, то, конечно, прямые связи между военными, системные контакты должны быть в центре этих усилий ", - подчеркнул А.Грушко.



По его словам, сейчас диалог между Россией и НАТО восстановился, однако для его развития альянс должен воздерживаться от эскалации напряжения.

"Диалог возобновился ... этот первый шаг был сделан. Другое дело, что НАТО должно само принять решение ... о необходимости поиска путей деэскалации, предотвращения опасных военным инцидентов, особенно в зонах военного столкновения России и НАТО, там, где мы осуществляем наши учебные мероприятия, где появляются натовцы ", - сказал А.Грушко.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс открыт для улучшения отношений с Россией .