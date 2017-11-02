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У Росії заявили про можливість приватизації Сбербанку

У Росії заявили про можливість приватизації Сбербанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна заявила про можливість приватизація російських Сбербанку і ВТБ після консолідації банківського сектору в країні. Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає УНН.

З її слів, в РФ виконана велика частина роботи і фінансова система в значній мірі здорова.

Однак приватизація державних банків Сбербанк і ВТБ може статися лише після консолідації сектору і після того, як відновиться довіра населення до приватних банків, додала вона.

Нагадаємо, російський Сбербанк покине ринки в Європі через санкції.

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