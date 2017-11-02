В России заявили о возможности приватизации Сбербанка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности приватизация российских Сбербанка и ВТБ после консолидации банковского сектора в стране. Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает УНН.
С ее слов, в РФ выполнена большая часть работы и финансовая система в значительной степени здоровая.
Однако приватизация государственных банков Сбербанк и ВТБ может произойти только после консолидации сектора и после того, как восстановится доверие населения к частным банкам, добавила она.
Напомним, российский Сбербанк покинет рынки в Европе из-за санкций.