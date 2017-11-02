В России заявили о возможности приватизации Сбербанка

С ее слов, в РФ выполнена большая часть работы и финансовая система в значительной степени здоровая.

Однако приватизация государственных банков Сбербанк и ВТБ может произойти только после консолидации сектора и после того, как восстановится доверие населения к частным банкам, добавила она.

Напомним, российский Сбербанк покинет рынки в Европе из-за санкций.