Росія заявила про успішну доставку “гумдопомоги” жителям Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Автомобільна колонна 62-го “гумконвою” доставила так званий гуманітарний вантаж жителям Донецької і Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії, передає УНН.
“Автомобілі колони МНС Росії повернулися в Донський рятувальний центр порожніми. 40 автомобілів доставили понад 500 тонн гуманітарної допомоги жителям Донецької і Луганської областей, позаштатних ситуацій в дорозі не виникло, на російсько-українському кордоні колона благополучно пройшла огляд представниками російської та української прикордонної та митної служб”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, ДПСУ заявила про грубі порушення законодавства російським “гумконвоєм”.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 березня, російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесят другого), так званого гуманітарного конвою.
Також нагадаємо, Росія з квітня скоротить кількість "гумконвоїв" на Донбас.