В России заявили об успешной доставке "гумпомощи" жителям Донбасса

"Автомобили колонны МЧС России вернулись в Донской спасательный центр пустыми. 40 автомобилей доставили более 500 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, внештатных ситуаций в дороге не возникло, на российско-украинской границе колонна благополучно прошла осмотр представителями российской и украинской пограничной и таможенной служб", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, ГПСУ заявила о грубых нарушениях законодательства российским "гумконвоем".

Напомним, сегодня утром, 16 марта, российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (62-го), так называемого гуманитарного конвоя.

Также напомним, Россия с апреля сократит количество "гумконвоев" на Донбасс.