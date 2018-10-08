У Росії затримали пікетувальників, які вітали Путіна

Як повідомляється, учасниками акції стали активісти штабу російського політика Олексія Навального та інших політичних рухів.

Координатор штабу Навального Валентин Болдишев встиг простояти у Дитячому парку близько 15 хвилин з плакатом: "Путіну 66, що зроблено? Оточив себе корупціонерами, шахраями і пройдисвітами. Крадіжка бюджетних грошей стала нормою".

"До мене спочатку підійшли два поліцейських, які до мене претензій не мали, тому що це був одиночний пікет. Вони перевірили мої документи, записали дані і збиралися ніби уже йти, тому що все законно. Але потім під'їхав полковник поліції з двома співробітниками і відразу, моментально наказує: "Так, затримати його!". І без пояснення за руки схопили, трохи зігнули мене і в машину повели", - розповів Болдишев.

Болдишева протримали у відділку поліції кілька годин і відпустили після складання протоколу.

Через кілька кварталів від Болдишева був затриманий співголова об'єднання "Псковське громадянське суспільство" Сергій Костець. Він стояв з плакатом: "З днем ​​народження, лідер нації, смерть корупції, ворог інфляції! Вождь Російської Федерації!". Поліція також звинуватила його у порушенні встановленого порядку проведення публічного заходу.

Третій затриманий у Пскові, активіст Дмитро Семенівський встиг простояти з плакатом, де перераховувалися підсумки правління Путіна, не більше п'яти хвилин. Його відвели до відділення складати протокол. Ще одного активіста штабу Навального попросили згорнути плакат і відпустили після профілактичної бесіди.

Нагадаємо, російські театрали провели акцію підтримки Сенцова під адміністрацією Путіна.