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У Росії затримали двох мормонів з США

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Два громадянина США були затримані в російському портовому місті Новоросійськ. Таку інформацію, озвучену раніше міністерством закордонних справ РФ, підтвердили в державному департаменті США, передає УНН з посиланням на CNN.

"Ми можемо підтвердити інформацію про затримання декількох громадян США", - сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу у відповідь на запитання про затримання двох членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів - найбільшої гілки мормонізму.

Так, ще у п'ятницю ввечері представник мормонської церкви Ерік Хокінс заявив, що влада затримала двох волонтерів церкви в Новоросійську, коли вони перебували на місцевому зібранні.

Державний департамент США також повідомив виданню, що двоє громадян США утримуються в Новоросійську.

"Ми можемо підтвердити, що двоє громадян США були затримані в Новоросійську (Росія). У нас немає більш високого пріоритету, ніж захист громадян США за кордоном", - заявили в держдепартаменті в середу.

Нагадаємо, за повідомленням ФСБ Росії, 28 грудня 2018 року в Москві за "проведення шпигунської акції" затриманий громадянин США Пол Вілан.

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