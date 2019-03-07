У Росії затримали двох мормонів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Два громадянина США були затримані в російському портовому місті Новоросійськ. Таку інформацію, озвучену раніше міністерством закордонних справ РФ, підтвердили в державному департаменті США, передає УНН з посиланням на CNN.
"Ми можемо підтвердити інформацію про затримання декількох громадян США", - сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу у відповідь на запитання про затримання двох членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів - найбільшої гілки мормонізму.
Так, ще у п'ятницю ввечері представник мормонської церкви Ерік Хокінс заявив, що влада затримала двох волонтерів церкви в Новоросійську, коли вони перебували на місцевому зібранні.
Державний департамент США також повідомив виданню, що двоє громадян США утримуються в Новоросійську.
"Ми можемо підтвердити, що двоє громадян США були затримані в Новоросійську (Росія). У нас немає більш високого пріоритету, ніж захист громадян США за кордоном", - заявили в держдепартаменті в середу.
Нагадаємо, за повідомленням ФСБ Росії, 28 грудня 2018 року в Москві за "проведення шпигунської акції" затриманий громадянин США Пол Вілан.