В России задержали двух мормонов из США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Два гражданина США были задержаны в российском портовом городе Новороссийск. Такую информацию, озвученую ранее министерством иностранных дел РФ, подтвердили в государственном департаменте США, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
"Мы можем подтвердить информацию о задержании нескольких граждан США", - сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ответ на вопрос о задержании двух членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - наиболее крупной ветви мормонизма.
Так, ещё в пятницу вечером представитель мормонской церкви Эрик Хокинс заявил, что власти задержали двух волонтеров церкви в Новороссийске, когда они находились на местном собрании.
Государственный департамент США также сообщил изданию, что два гражданина США удерживаются в Новороссийске.
"Мы можем подтвердить, что два гражданина США были задержаны в Новороссийске (Россия). У нас нет более высокого приоритета, чем защита граждан США за рубежом", - заявили в госдепартаменте в среду.
Напомним, по сообщению ФСБ России, 28 декабря 2018 года в Москве при "проведении шпионской акции" задержан гражданин США Пол Уилан.