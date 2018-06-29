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У Росії запропонували США не брати участь в конференції ООН з антитерору

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Постійне представництво Росії в ООН заявило, що делегація США може «взагалі не з'являтися» на антитерористичній конференції після критики на адресу очолюваного росіянином контртерористичного управління всесвітньої організації, повідомляє УНН з посиланням на сайт дипмісії.

“Представники США можуть на ній взагалі не з’являтися, якщо вони не налаштовані боротися з терором спільно. Хоча це їм потрібно не менше, ніж іншим членам міжнародної спільноти”, — йдеться в повідомленні дипмісії.

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Нагадаємо, постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі піддала критиці рішення Контртерористичного управління ООН, очолюваного колишнім російським дипломатом та заступником генерального секретаря Володимиром Воронковим, про недопуск представників неурядових організацій на частину дискусій у рамках форуму глав контртерористичних відомств країн всесвітньої організації, що відкривається в чертвер у Нью-Йорку.

Раніше в середу агентство Reuters з посиланням на офіційне джерело в адміністрації США повідомило, що американська влада через рішення ООН закрити для представників неурядових організацій частину дискусій на конференції також урізали фінансування Контртерористичного управління ООН. На питання, чи пов’язано рішення стосовно фінансового скорочення і з тим фактом, що главою Контртерористичного управління є росіянин, джерело агентства заявив, що це “має значення”.

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