В России предложили США не участвовать в конференции ООН по контртерроризму

“Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором совместно. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества”, — говорится в сообщении дипмиссии.

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Напомним, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подвергла критике решение Контртеррористического управления ООН, возглавляемого бывшим российским дипломатом и заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым, о недопуске представителей неправительственных организаций на часть дискуссий в рамках форума глав контртеррористических ведомств стран всемирной организации, открывается в чертвер в Нью-Йорке.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США сообщил, что американские власти за решения ООН закрыть для представителей неправительственных организаций часть дискуссий на конференции также урезали финансирование Контртеррористического управления ООН. На вопрос, связано решение по финансовому сокращения и с тем фактом, что главой Контртеррористического управления является русский, источник агентства заявил, что это “имеет значение”.