У Росії запропонували розсилати військові повістки призовникам електронною поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. До Держдуми Росії внесли законопроект із пропозицією переформатувати військовий призов та розпочати надсилати громадянам військові повістки електронною поштою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ТАСС.
"Передбачається направлення повісток громадянам в електронному вигляді на електронну адресу, вказану в документах військового обліку", - йдеться в пояснювальній записці, розміщеній в думської базі даних.
Як зазначається у матеріалі, законопроект було створено із метою скорочення кількості ухилянь.
При цьому, повістки надіслані на електронну пошту будуть вважатися отриманими.
Як передавав УНН, В.Путін підписав закон про заборону називати дітей цифрами і лайливими словами.