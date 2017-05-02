В России предложили рассылать военные повестки призывникам по электронной почте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Госдуму России внесли законопроект с предложением переформатировать военный призыв и начать отправлять гражданам военные повестки электронной почте. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС .
"Предполагается направления повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета", - говорится в пояснительной записке, размещенной в думской базе данных.
Как отмечается в материале, законопроект был создан с целью сокращения количества уклонений.
При этом, повестки отправлены на электронную почту будут считаться полученными.
Как сообщал УНН, В.Путин подписал закон о запрете называть детей цифрами и бранными словами.