У Росії запропонували провести референдум щодо підвищення пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. До Центрвиборчкому РФ надійшли документи для проведення референдуму щодо пенсійної реформи. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".
Як повідомляється, з такою ініціативою виступила ініціативна група від КПРФ. Секретар ЦВК РФ Майя Грішина повідомила, що дата розгляду питання про референдум поки не призначена. Згідно із законом, засідання має відбутися протягом 10 днів.
Пенсійний вік у РФ пропонується підвищити для жінок на 8 років, а для чоловіків - на п'ять. Раніше стало відомо, що пенсійну реформу відмовилися підтримати 12 російських регіонів.
29-го липня в Москві на проспекті академіка Сахарова пройде мітинг проти підвищення пенсійного віку. Його проводить Ліберторіанська партія. Акція з владою узгоджена.