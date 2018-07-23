В России предложили провести референдум по повышению пенсионного возраста
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Центризбирком РФ поступили документы для проведения референдума о пенсионной реформе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Эхо Москвы".
Как сообщается, с такой инициативой выступила инициативная группа от КПРФ. Секретарь российского ЦИКа Майя Гришина сообщила, что дата рассмотрения вопроса о референдуме пока не назначена. По закону, заседание должно состояться в течение 10 дней.
Пенсионный возраст в РФ предлагается повысить для женщин на 8 лет, а для мужчин - на пять. Ранее стало известно, что пенсионную реформу отказались поддержать 12 российских регионов.
29-го июля в Москве на проспекте академика Сахарова пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. Его проводит Либерторианская партия. Акция с властями согласована.