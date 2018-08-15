У Росії "загубили" прохання про помилування Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу у Росії Дмитро Артюхов заявив, що не отримував прохань про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують у колонії у Лабитнангі в цьому окрузі. Про це з посиланням на прес-службу російського губернатора повідомляє ТАСС, передає УНН.
"На цей момент ні по лінії звернень громадян, ні будь-яких листів до нас в апарат не надходило ні від матері, ні від самого Сенцова", - відзначили в прес-службі губернатора, коментуючи наявність у сестри Сенцова Наталії Каплан відповіді адміністрації президента РФ на прохання матері Олега Сенцова про його помилування, де сказано, що звернення направлено Дмитру Артюхову для їхнього використання при попередньому розгляді клопотання про помилування засудженого.
Раніше віце-спікер Верховної Ради заявила про цинізм Кремля у помилуванні Сенцова.
Олег Сенцов перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі за полярним колом на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних в Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів у Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.